Свободолюбивый дух, несокрушимость и способность объединяться в трудные времена! Больше всего украинцы всегда ценили свою свободу во все периоды истории, особенно во времена казачества.

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Украинцев называют казаческой нацией, по обычаям, традициям, по духу. Почему так сложилось, вспомним историю: в 15 веке основным центром расселения казачества стало Запорожье, или Низ - территория днепровских порогов. Отсюда название казаков - запорожские или низовые. Казаки основали укрепленные поселения - Сечи. Первыми организаторами сечей были «уходники», которых черкасские и каневские старосты отпускали на Среднее и Нижнее Поднепровье для промысла.

Ежегодно уходники во главе с выбранными атаманами шли за пороги, где в защищенных от внезапных нападений врага местах строили временные жилища и помещения для переработки и хранения продуктов. Казаки навечно прославились как чрезвычайно умные, хитрые и ловкие воины. Они были сильными и выносливыми.

Из-за участия казаков в восстаниях в конце 14 - первой половине 17 веков власть Речи Посполитой начала видеть в казаках угрозу своему господствующему положению в Украине. Отсюда - появление нескольких постановлений Варшавского вального сейма, которыми существенно ограничивались и даже отменялись казацкие права. В полной мере их восстановление было зафиксировано в Зборовском договоре 1649 года, «Мартовских статьях» 1654 во время правления Богдана Хмельницкого.

Правовые нормы этих документов знаменовали преобразование казачества в социальное положение - Гетманщины. Политические и экономические рычаги власти перешли в руки старшин, которые сконсолидировались в привилегированный социальный слой. Именно «Статьи войска Запорожского», «Переяславский договор» - регламентировали политическое, правовое и военное положение Украины после Переяславской рады и стали основой для создания подборки правовых законов, которые сегодня отражены в Конституции Украины.

Мужественный бренд КОZАЦЬКА РАDА всегда поддерживает украинские ценности, ведь именно с казацких времен были заложены основные принципы поведения мужественного украинского общества.

Сегодня День Конституции - это почетный праздник для каждого гражданина. Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Именно поэтому долг каждого из нас - уважать Конституцию и соблюдать ее предписания. Только так мы сможем обеспечить дальнейшее развитие Украины как демократического и равноправного с мировым сообществом государства.

Команда Мужественного бренда КОZАЦЬКА РАDА поздравляет всех украинцев с Днем Конституции Украины!

Желаем упорства и новых свершений. Пусть согласие, мир и добро царят в сердцах каждого из нас, а в душе крепнет чувство гордости за нашу Родину.

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Автор: Григорий Бондарь