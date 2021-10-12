В Одесской области создадут специальные мобильные группы, их работу будут фиксировать на видео, сообщили в полиции.

Из-за введения в Украине новых правил пассажирских перевозок, которые начнут действовать с 21 октября, полиция будет проверять въезжающие в Одессу автобусы на двух контрольно-пропускных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил в.и.о. заместителя начальника Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Александр Гостищев.

"У нас для межобластных передвижений есть два поста на въезде в Одессу – пост "Центролит" и пост "Дачное", где будет проходить контроль транспорт, направляющийся в сторону Одессы. Аналогично – из Одессы", – заявил Гостищев.

Он утверждает, что правоохранители знают, как проверить подлинность документов о вакцинации людей. Например, по его словам, на планшетах полицейских установлено программное обеспечение для того, чтобы проверять коды международных сертификатов, подтверждающих вакцинацию пассажиров и водителей.

Читайте такжеВ одном из городов Украины запретили проезд в транспорте невакцинированным лицам – там возник коллапсТакже он подчеркнул, что ответственность за непривитых пассажиров и другие нарушения несет перевозчик.

Гостищев добавил, что для контроля соответствующего транспорта создадут мобильные группы. Также будет вестись видеофиксация действий правоохранителей на случай возникновения спорных ситуаций.

Кроме того, полицейские на предмет соблюдения карантинных мер будут проверять торговые центры и прочее.

Напомним, 11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

Документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

Международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дия";

Отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

В Минздраве пояснили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автотранспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Новые правила перевозок пассажиров не будут касаться несовершеннолетних, поскольку для них пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни.

Автор: Лариса Козовая