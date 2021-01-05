Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 5 января в мире зафиксировано около 86 миллионов случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,8 миллиона человек. При этом более 48 миллионов пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностирован 1078251 случай заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 5334 украинцев.
За все время пандемии 733558 человек выздоровели, 18927 больных – скончались.
Данные по COVID-19 в Киеве
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 846 человек.
Всего в столице COVID-19 заболели 114369 людей. Коронавирус унес жизни 2003 больных, преодолели болезнь 40921 киевлянин.
Будущий январский локдаун в Украине
В Министерстве здравоохранения Украины назвали главную причину введения январского локдауна, запланированного на 8-24 января.
Глава Минздрава Максим Степанов также назвал категории товаров, торговля которыми будет разрешена во время действия локдауна.
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