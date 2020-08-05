Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 августа

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире по состоянию на среду, 5 августа.

Коронавирус в Украине и мире не утихает. УНИАН собрал все самые важные новости из COVID-19 за 5 августа.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 704 365 человека, выздоровел 11 915 331 человек. В общем подтверждено 18 701 672 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США - 4918420 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 808 076 больных, Индии - 1 906 613 случаев, в России - 861 423, Южно-Африканской республике - 521 318.

Коронавирус в Украине

В Украине COVID-19 заболели уже 75 тыс. 490 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 271 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области, в Киеве, в Харьковской области и в Ивано-Франковской области.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 75 тыс. 490 человек, умерли - 1 тыс. 788, выздоровели - 41 тыс. 527. Количество активных больных состоянию на утро 5 августа составило 32 тыс. 175 человек.

В Киеве за сутки обнаружили еще полторы сотни больных коронавирусом. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27, в Соломенском районе - 23 случая.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 5 августа

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