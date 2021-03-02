Во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины.

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз.

Читайте такжеВ Харькове задержали серийного "минера" - полиция (фото, видео)Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти 1 млн долларов.

Так, среди выявленного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

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Автор: Инна Андалицкая