У россиян в голове есть "пропагандистские ранки", считает украинский продюсер.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк не верит словам президента Владимира Зеленского относительно того, что народ Российской Федерации не пойдет против украинцев.

Народ РФ имеет "пропагандистские ранки" в голове от чекистских лживых сказок про Украину и пойдет воевать, когда услышит приказ президента страны Владимира Путина, написал шоумен на своей странице в Facebook.

Ведущий считает, что России грозит поражение в возможной "позорной войне" с Украиной, и после нее россияне "будут во всеуслышание каяться".

"Русский народ не пойдет против украинского", – сказал З. на Мюнхенской конференции по безопасности. Еще как пойдет!", – считает продюсер.

По его мнению, эта фраза украинского лидера является сугубо дипломатической, "потому что она никак не коррелируется с печальной и позорной действительностью".

"...российский народ в подавляющей массе своей с марта 2014-го года жует сопли радости от того, что его государство украло Крым и развязало подлую войну против Украины. Потому что украсть и убить – это же такая лепота" "а-ля рюс"...", – поделился мнением Кондратюк.

Шоумен считает, что народу России глубоко безразлична война на части востока Украины и смерти людей.

"...У них в голове – пропагандистские ранки от чекистских лживых сказок о "Бендере" (лидер украинских националистов Степан Бандера – Ред.) и "бендеровцах", "Украина – не страна", "Украину придумал Ленин (1-й председатель Совета Народных Комиссаров СССР Владимир Ленин – Ред.)", "мышебратья" – и они ой как пойдут воевать, только услышат приказ х@йло-фюрера!" – подчеркнул ведущий.

Напомним, Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер говорил, что наше государство будет под защитой независимо от того, будет ли иметь поддержку партнеров.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину – короткая справка УНИАН

Осенью прошлого года РФ стянула к границе с Украиной много военных и техники. В Украине и в ряде западных стран заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В России 15 февраля сообщили, что отводят войска от границы Украины в места постоянной дислокации, но, в частности, США и НАТО такие сведения не подтвердили.

В тот же день президент Штатов Джо Байден утверждал, что вокруг Украины и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и силы находятся в угрожающей позиции.