По словам Кондратюка, после 2014 года Россия для него - "умерла".

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк, который ранее создал петицию о запрете гастролей артистов из РФ ответил на критику за свою работу в России.

В интервью "Радио Свобода" продюсеру напомнили, что в свое время он "начал зарабатывать в России свою славу и деньги". В ответ Кондратюк подтвердил, что ездил в Россию, однако уточнил, что это было до весны 2014 года и начала агрессии против Украины.

"В последний раз я отмечал Новый год в России с 2013-го на 2014 год. Мы традиционно семьей, почти без исключений, 10 лет подряд отмечали Новый год, встречали Новый год под Москвой...", - рассказал он.

После, говорит продюсер, РФ для него - "умерла". И добавляет, что с 2014 года является "агрессорофобом".

Читайте такжеИзвестный продюсер предложил разрешить выступления артистов из РФ в Украине с одним условием"А, к сожалению, слова "агрессор" и "Россия" совпадают. Но это совершенно не моя вина. Это вина России, его руководства и народа России, который с марта 2014 года трижды поддержал Путина. И тогда, извините, люди добрые, вы из консерватории начните", то есть с себя, со своих российских мозгов", - призвал он.

Петиция Кондратюка к Зеленскому

Петицию Кондратюк зарегистрировал в конце сентября на сайте Офиса президента с призывом запретить гастроли российских звезд и разрешить въезд только тем, кто публично осудил агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.

Продюсер видит в выступлениях россиян в Украине "коллаборацию с агрессором".

Автор обращения позже напомнил, что Верховная Рада около четырех лет назад внесла коррективы в закон "О гастрольной деятельности", а именно в третью статью. При этом он отметил, что ее можно трактовать с выгодой для Украины или против: "Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству".

В октябре петиция продюсера набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Впоследствии президент Зеленский на нее отреагировал.

Автор: Виолетта Орлова