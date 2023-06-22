Волонтер надеется, что судьи и дальше будут отстаивать национальные, а не узкокорпоративные интересы.

Компания "Трейд Гранит Инвест", которая оспаривала результаты открытых торгов через Prozzoro на поставку питания армии, проиграла суд апелляционной инстанции. В ближайшее время Апелляционный суд рассмотрит иск от фирмы "Гранд Консалт" Татьяны Глиняной. Также ей принадлежит скандальная "Актив Компани", которая планировала покупать для армии одно яйцо по 17 грн.

Об этом сообщил правозащитник и волонтер Александр Аронец, посетивший заседание суда.

"Вчера и сегодня посетил два заседания по делам тендерной мафии, которая пытается сорвать первые с начала полномасштабной войны открытые тендеры на закупку питания для ВСУ. Уже можно констатировать, что тендерная мафия проигрывает, ведь сегодняшним решением суд отказал компании из орбиты Адамовского ООО "Трейд Гранит Инвест" в удовлетворении их требования отменить результат открытого тендера. Однако мафия еще окончательно не проиграла, ведь суды продолжаются и сегодня и завтра и в ближайшие дни - большинство исков подала именно компания из орбиты Адамовского", - отмечает правозащитник.

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По его словам, продолжается рассмотрение других судебных исков с требованием отменить результаты открытых тендеров.

"К примеру, сегодня также происходит апелляция по другой позиции. Иск подала ООО "Фабрика вкуса", а победителем в тендере является "Трейд Лайнс Ритейл". Разница между предложением истца и победителя только на этом лоте составляет 200 млн.грн! Это ответ тем, кто пытается свести эти тендерные процедуры к войне якобы нескольких действующих лиц. А это не так, участие в тендере приняли разные компании. Есть разные победители и государство от этого только выиграет, ведь экономия на всех лотах составляет до 6 млрд грн", - продолжает автор поста.

Александр Аронец сообщает, что в ближайшее время начнется апелляция компании, владелица которой причастна к продаже армии яйца по 17 грн.

"К слову, скоро еще будет рассмотрение апелляции компании из орбиты Татьяны Глиняной "Гранд Консалта". Это именно тот владелец "Актив Компани", которая хотела продавать стране яйца по 17 грн! Будем так же следить за рассмотрением дела! Читал пост Даны Яровой (член общественного антикоррупционного совета МО – ред.), разделяю ее позицию, что сейчас ключевой момент - мы ломаем шею многолетней коррупционной гидре, которая кормилась по прямым тайным государственным контрактам. Против антикоррупционного совета поднялась вся нечисть во главе с Шарием, Рабиновичем и анонимными телеграм-каналами. Но у нас есть все шансы одержать победу, ведь суды уже начали принимать справедливые решения. Надеюсь, что судьи и дальше будут отстаивать национальные, а не узкокорпоративные интересы одиозных бизнесменов", - резюмирует Александр Аронец.

Напомним, что 6 июня Минобороны провело открытые тендеры на питание для армии, на которых сэкономило 6 млрд грн. Компании, проигравшие в торгах, пытаются обжаловать результаты, но большую часть исков суд уже отклонил. Минобороны подписало первые три договора по поставке продуктов для ВСУ с тремя компаниями-победителями открытых торгов.