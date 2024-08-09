Сегодня комитет рекомендовал проект закона для принятия в первом чтении.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах. Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин в сети Х.

По его словам, комитет сегодня рекомендовал законопроект о регистрируемых партнерствах №9103 для принятия в первом чтении.

"Нам говорят, что однополые семьи это ненормально. Высказался целый парламентский комитет здоровья нации - нормально, ребята, делайте", - заявил нардеп. Видео дня

Гурин уверен, что легализация однополых семей укрепляет институт семьи в стране. Он также подчеркнул, что выступает за право на использование вспомогательных репродуктивных технологий однополыми парами и усыновление.

Кроме того, нардеп проинформировал, что законопроект осталось поддержать еще комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики.

"Да профильный правовой политики главное, а он гомофобный", - отметил он, отвечая на вопрос, прохождение каких комитетов еще осталось.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что регистрируемым партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и обязанности, что коррелирует с определением семьи, в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины. При этом в документе уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком, а также то, что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован.

"После государственной регистрации, партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство. Регистрация партнерства проводится после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение - возможно как по совместному заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон (судом в порядке особого производства, при этом меры для примирения или установления причин расторжения не проводится)", - объясняется в документе.

Однополые браки в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года в Верховную Раду на регистрацию подали законопроект о гражданских партнерствах (№9103). В конце мая 2023 года президент Владимир Зеленский ответил на петицию относительно регистрируемых партнерств для однополых пар, заявив, что Украина выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых лежат права человека.

В начале июня народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, который является одним из соавторов законопроекта, заявил, что этот документ является важным с точки зрения гражданского и семейного права.

"Это давно назревший вопрос. Если посмотреть на семейное, гражданское законодательство большинства европейских стран, то мы увидим, что этот институт гражданских партнерств уже давно закреплен. И в гражданских кодексах, и в семейных кодексах", - сказал он.

Для Украины же, добавил Мережко, это важно с точки зрения ценностей и прав человека. Он подчеркнул, что принципы толерантности и защиты прав человека являются фундаментом европейской культуры и европейской цивилизации.

"Этот закон помогает нормировать, урегулировать важные вопросы, связанные с правами, гражданскими правами человека. С вопросами собственности также. И многие другие вопросы гражданско-правового характера", - сказал парламентарий.

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