С 1 апреля в Украине начинается весенний призыв на военную срочную службу.
Читайте такжеВ Украине появится электронный военный билет - МинобороныКак сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, призыв продлится до конца июня. Всего на службу в течение апреля-июня планируют призвать 14 246 человек.
В частности, в Вооруженные силы Украины - 6 500 человек, Государственной специальной службы транспорта – 600 человек, Национальной гвардии – 4 646 человек, Государственной пограничной службы – 2 500 человек.
"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные силы уменьшен до 6,5 тыс. человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных сил", - говорится в сообщении.
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