В этот памятный день украинцы будут вспоминать подвиг погибших Героев Небесной Сотни.

Традиционно в феврале Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этом году – уже седьмая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства.

Когда День Героев Небесной Сотни 2021 – дата

День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля в соответствии с Указом президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

День Героев Небесной Сотни: что значит

Небесная Сотня – принятое в Украине собирательное название погибших более 100 протестующих во время событий Революции Достоинства в декабре 2013 – феврале 2014 года.

Читайте такжеОпрос показал, сколько в Украине недовольных курсом государстваИменно в эти дни противостояние между митингующими и тогдашним режимом достигло пика. А 20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Майдана.

На следующий день, 21 февраля 2014 года, погибшие митингующие Майдана были официально признаны жертвами. В тот день на Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с погибшими активистами, которых в траурных речах назвали "Небесной Сотней".

Их имена и название "имени Героев Небесной Сотни" предоставили улицам в Киеве и на родине погибших. На память о них основан Орден Героев Небесной Сотни. Также создан "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции достоинства".

День Героев Небесной Сотни: история противостояния

21 ноября 2013 года, в 9-ю годовщину Оранжевой революции, собрался Евромайдан. Им начались события, известные ныне как Революция Достоинства. Активисты выступили за возвращение Украины к европейскому пути развития, в частности, заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое Виктор Янукович отказался подписать.

30 ноября ночью состоялся кровавый разгон майдановцев, после чего по всей Украине прошли многочисленные митинги.

В целом противостояние участников Революции Достоинства и представителей режима Януковича длилось более трех месяцев. Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана армянин Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого.

В период с 18 по 20 февраля погибли и получили травмы больше всего протестующих. Эти события стали последним переломным моментом Революции Достоинства.

Небесная Сотня является для всей Украины символом жертвенности, героизма и патриотизма, а также примером и источником вдохновения для наших воинов, защищающих территориальную целостность Украины на востоке.

Как чтят память Героев Небесной Сотни

Традиционно 20 февраля во многих городах Украины проводятся мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших участников Революции Достоинства.

Ко Дню Героев Небесной Сотни Национальный музей Революции Достоинства в Киеве подготовил ряд художественных и просветительских мероприятий. А в памятные дни февраля предложено повязывать ленты, которые сохранились с Евромайдана с европейской символикой или просто сине-желтые ленты в знак солидарности с волеизъявлением граждан.

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Автор: УНИАН