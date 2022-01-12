Отправка пришла к получателю без дорогостоящих деталей.

"Новая почта" снова оказалась в центре скандала. На этот раз клиент обвинил компанию в хищении дорогой посылки.

Об этом мужчина написал в Facebook компании.

Инцидент произошел в Сновске Черниговской области. По словам возмущенного клиента, он отправил покупателю новый компьютер: системный блок и монитор. Получатель пришел в отделение своего города и обнаружил, что запчасти из системного блока исчезли.

Потерпевший решил пожаловаться на этот случай, но сотрудник компании заявил, что не примет жалобу, поскольку ее может написать только отправитель. Только после спора потерпевший смог подать жалобу о хищении его отправления.

Читайте также"Тарифы удваиваются": клиентка возмутилась странным сервисом от "Новой почты""Почему "Новая Почта" из Сновска в Козелец таскала компьютер через Киев, а потом - Бровары, если это рядом, не понятно. Видимо, запутывали следы кражи", - написал потерпевший.

Клиент отметил, что из-за кражи обратится в суд и призвал компанию провести беседы со своими работниками о недопустимости хамства на работе.

"Новая почта" прокомментировала ситуацию. В компании говорят, что уже устанавливают обстоятельства происшествия и добавили, что их сотрудники никого не хотели обидеть и что у них такие правила возврата груза.

"Имеем информацию, что коллеги из отдела компенсаций с вами связались и ожидают от вас ИНН. Если хотите отправить документ нам, а мы передадим коллегам для ускорения рассмотрения вашего вопроса", - говорится в комментарии "Новой почты".

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