Нардеп Кива у трибуны Рады отличился странным поведением (видео)

Видео с нардепом снял парламентский фотограф.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива снова попал в объективы видеокамер.

Читайте такжеУкраинский нардеп Кива стал звездой порносайта (фото)

На этот раз он на заседании Рады стоял возле трибуны и эмоционально что-то рассказывал, размахивая руками. Со стороны это выглядело весьма странно. Очевидно, он разговаривал с кем-то по телефону, ведь можно увидеть наушники в его ушах.

Видео с нардепом снял парламентский фотограф Ян Доброносов и опубликовал на своей странице в Facebook.

"Психиатра в студию", "Генеральная репетиция перед выступлением за трибуной", "Он комментарий дает телеканалу ZIK. У него гарнитура в ухе", - пишут в комментариях под роликом.

Ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива принес на трибуну Верховной Рады маску Джокера.