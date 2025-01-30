Киевсовет выделил более 5 млрд грн на поддержку военных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы должны принять первые изменения к бюджету города на 2025 год. И выделить более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. В частности, 4,9 млрд будут направлены на программу "Защитник Киева". Более 93 млн грн дополнительно выделяем на социальную защиту ветеранов и ветеранок. Еще 10 млн предусматриваем как субвенцию от столицы в Государственный бюджет Украины для обеспечения мер по обороне", – сказал во время сессии Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что киевские депутаты предлагают Верховной Раде внести изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят громадам заранее планировать расходы по поддержке Сил обороны.

Видео дня

"Существующие положения Бюджетного кодекса ограничивают возможности местных советов, в том числе Киевский городской совет, в финансировании неотложных потребностей Сил обороны. Сегодня мы можем использовать для этого только остатки бюджета, которые формируются в конце года, и средства по перевыполнению доходной части бюджета. Это не отвечает вызовам, с которыми сталкивается наше государство. Поэтому мы обратимся к Верховной Раде Украины с тем, чтобы парламент внес изменения в Бюджетный кодекс. Это позволит местным громадам планировать расходы на поддержку наших военных и терробороны заранее – при формировании бюджета", – подчеркнул Кличко.

Также сообщалось, что депутаты Киевсовета проголосовали за увеличение единоразовой материальной помощи для мобилизованных киевлян до 50 тысяч грн, которое инициировал Виталий Кличко.