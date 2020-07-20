"А полицию на улицы вывести?": киевлян удивили необычные плакаты на улицах (фото)

Жителей и гостей столицы призывают следить за своими вещами.

На ряде столичных улиц появились плакаты с надписью "Остерегайтесь воров", предупреждающие держать вещи при себе.

Об этом сообщают киевские сообщества в Facebook.

"Такие объявления развесили в самых человечных местах Киева. Авторы пытаются предупредить киевлян и гостей столицы, в городе развелось много воров", - пишет "Типичный Киев".

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В комментариях киевляне и гости столицы недоумевают от таких плакатов, отмечая необходимость соблюдать внимательность. Некоторые вспомнили о работе полиции.

"Каждый нормальный человек держит свои вещи перед собой (сумка, рюкзак и тд.)", "Было бы вообще отлично, если бы воров не отпускали после задержания, потому что они идут на преступление, зная что так и будет...", "Полиция не в силах бороться с преступностью. Люди уже сами защищаются", "Наклеили это конечно хорошо. А полицию на улицу вывести?", "А когда в Киеве разведутся полицаи, чтобы ловить воров?", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева появились необычные парковочные места.

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