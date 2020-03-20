Самые счастливые страны мира: Украина за год поднялась на 11 позиций в рейтинге

Теперь Украина занимает 123 место из 153 стран. При этом она расположена в рейтинге счастья между Намибией и Либерией.

Украина поднялась на 11 позиций в рейтинге самых счастливых стран.

Об этом говорится в новом отчете The World Happiness Report.

Читайте такжеКиев заметно поднялся в рейтинге городов мира по стоимости жизниТеперь Украина занимает 123 место из 153 стран. При этом она расположена в рейтинге счастья между Намибией и Либерией.

Самой счастливой страной в третий раз подряд стала Финляндия, также в первой десятке рейтинга Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Наименее счастливыми странами стали Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан.

В 2020 году рейтинг The World Happiness Report составляют уже восьмой раз.

Кроме ВВП на душу населения, продолжительности жизни, свободы и отсутствии коррупции, в этом году учитывали влияние городской и природной среды на уровень счастья в разных странах, социальные взаимодействия и институты.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 марта весь мир отмечает Международный день счастья.