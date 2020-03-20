Самые счастливые страны мира: Украина за год поднялась на 11 позиций в рейтинге
Украина поднялась на 11 позиций в рейтинге самых счастливых стран.
Об этом говорится в новом отчете The World Happiness Report.
Читайте такжеКиев заметно поднялся в рейтинге городов мира по стоимости жизниТеперь Украина занимает 123 место из 153 стран. При этом она расположена в рейтинге счастья между Намибией и Либерией.
Самой счастливой страной в третий раз подряд стала Финляндия, также в первой десятке рейтинга Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Наименее счастливыми странами стали Руанда, Зимбабве, Южный Судан и Афганистан.
В 2020 году рейтинг The World Happiness Report составляют уже восьмой раз.
Кроме ВВП на душу населения, продолжительности жизни, свободы и отсутствии коррупции, в этом году учитывали влияние городской и природной среды на уровень счастья в разных странах, социальные взаимодействия и институты.
Ранее УНИАН сообщал, что 20 марта весь мир отмечает Международный день счастья.