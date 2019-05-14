Украина занимает 35 место из 49 по защите прав ЛГБТ

Россия, Армения, Турция и Азербайджан заняли последние места в рейтинге.

Украина заняла 35 позицию в рейтинге стран, где наблюдают за ситуацией с защитой прав представителей ЛГБТ, набрав 21,52 % из 100 % возможных.

Рейтинг "Радужная Европа" составила правозащитная группа ILGA-Europe, пишет Буквы.

Создатели пояснили, что места в рейтинге определяются по различным показателям, демонстрирующим, проводится ли какая-либо работа, направленная на защиту прав людей, которые выражают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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Каждая страна может набрать 100 %, при условии полного уважения к правам представителя ЛГБТ, права которого уважаются и полностью защищены в обществе. Либо же можно получить 0 %, если в стране грубо нарушают права человека, а в отношении к ЛГБТ-представителям наблюдается дискриминация.

Для составления рейтинга в каждой стране изучается ряд показателей, в частности равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на почве ненависти, свобода выражения мнений.

Украина в общем зачете из 49 стран получила 35 позицию с результатом 21,52 %. В рейтинге она уступила Италии на 0,01 %.

На первом месте в рейтинге Мальта с показателем 90,35 %, на второй позиции Бельгия – 73,08 %. Кроме них, в пятерке лидеров рейтинга Люксембург (70,4 %), Финляндия (69,27 %), Дания (67,86 %).

Последние места в рейтинге заняли Россия (10,2 %), Армения (6,4 %), Турция (5,16 %) и Азербайджан (3,33 %).

Генеральный Синод Англиканской церкви проголосовал за изменение 400-летнего закона, который обязывал священников проводить службы в своих церквях по воскресеньям, а также принял принципы обращения священников с представителями ЛГБТ-сообщества.