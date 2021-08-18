Список американского рейтингового издания Best Cities Reports 2021 базируется на статистических показателях и оценках качества услуг местными жителями и туристами.

В международном рейтинге городов-миллионников Best Cities Reports – 2021 Киев оказался на 87-м месте, поднявшись за год с 139-го.

Об этом сообщает КГГА.

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Как отмечается, список американского рейтингового издания Best Cities Reports базируется на статистических показателях и оценках качества услуг местными жителями и туристами.

В КГГА сообщают, что рассматривалось 25 сфер, сгруппированных в шесть основных категорий: окружающая среда с учетом количества случаев заболевания на COVID-19; ключевые городские учреждения, достопримечательности и инфраструктура; человеческий капитал; уровень жизни; досуг; освещение в СМИ, интернете.

Сейчас это уже шестой выпуск с рейтингом городов мира для жизни, работы, инвестиций и путешествий от компании Resonance Consultancy.

В КГГА отмечают, что украинская столица впервые попала в первую сотню списка Best Cities.

Рейтинг загрязнения воздуха:

18 августа 2021 года стало известно о том, что Киев попал в 5-ку городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Автор: Инна Андалицкая