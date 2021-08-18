Министерство образования и науки Украина планирует до 2024 года обеспечить каждого педагогического работника личным компьютером.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"К 2024 году планируется обеспечить соотношение "один ПК на одного учителя". В идеале каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным ПК на работе, как, к примеру, офисный работник. Так же каждый ученик должен быть обеспечен такой возможностью", - говорится в сообщении.
В Министерстве напоминают, что в этом году за счет субвенции на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования, в размере 980 млн грн, планируется закупить почти 65 тыс. ноутбуков. При этом ориентировочная стоимость ноутбука составит 20 тыс. грн.
Читайте такжеВ Украине можно сменить прописку без военкомата: как это работает и кому повезло"В рамках инициативы Министерства образования и науки Украины и Министерства цифровой трансформации Украины по обеспечению ноутбуками учителей в 2021 году на сегодня уже объявлены тендеры на почти 49 тыс. ноутбуков", - говорится в сообщении.
Цифровизация Украины - справка УНИАН
- Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны. В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах, в том числе школ.
- В июле 2020 года Мінцифри сообщило, что подключение 95% объектов социальной инфраструктуры до высокоскоростного оптического интернета стоить государству 5,46 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн нужно выделить на подключение объектов к волоконно-оптическим технологиям и 2,1 млрд грн - на создание локальных сетей и беспроводных сетей Wi-Fi.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Шкарлет раскрыл секрет, как учителя могут увеличить свою зарплату на 20%.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Украина отправила в Афганистан самолет для эвакуации более 150 своих граждан
- От купонокарбованцев к гривне: как независимая Украина вводила собственную валюту
- В Одесской области установят 4-метровый герб Украины, сделанный из металлолома
- В Киеве разоблачили финансовую онлайн-пирамиду - мошенники украли у "инвесторов" 2 миллиона гривен
- В Киеве на братских могилах в Мариинском парке установили сцену (фото)