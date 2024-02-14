Она в международном розыске с 2017 года.

Россия выставит на аукцион картину художника Ивана Айвазовского "Лунная ночь". Как сообщают российские СМИ, картину выставят на торги уже 18 февраля, эксперты оценивают ее стоимость в 100 миллионов рублей.

Бывший прокурор Крыма Гюндуз Мамедов заявил, что "Лунная ночь" была среди 52 полотен, которые незаконно передали в Симферопольский художественный музей. В 2017 году Интерпол объявил их в международный розыск.

"Таким образом Российская Федерация открыто пренебрегает международным правом, ведь согласно Конвенции ЮНЕСКО 1970 года - вывоз культурных ценностей и передача права собственности является запрещенной", - написал он в микроблоге X (ранее - Twitter).

Россия вывозит все ценное с оккупированных территорий:

Прошлой весной сообщалось, что российские захватчики разграбили музей-заповедник Херсонес Таврический в оккупированном Крыму. Ценные артефакты россияне вывезли в Великий Новгород.

Перед побегом из Херсона оккупанты вынесли из Херсонского художественного музея произведения искусства и оргтехнику.

Также захватчики вывозили технику с коммунальных предприятий и выносили коллекционные напитки из виноделен и коньячных заводов.

Летом стало известно, что из Херсонского художественного похитили три картины Ивана Айвазовского: "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море".

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