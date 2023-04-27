Михаил Подоляк напомнил, что у нас есть враг - Российская Федерация.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, зачем руководителю Главного управления разведки карта Москвы. Он отметил, что Кирилл Буданов изучает внутреннее "кобло" врага.

"А какая карта должна висеть? У нас есть враг конкретный – Россия. Безусловно, разведчик, которого боятся в России, должен изучать внутреннее кодло врага. И должен подробно знать. Потому что, подчеркиваю, мы ведь не понимаем, какие будут события в России спустя некоторое время", - отметил Подоляк в интервью 24 каналу.

При этом он указал, что. возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 садового кольца, чтобы их не убили свои же. По словам советника главы ОПУ, Буданов "человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей", поэтому может предложить россиянам "миротворческие услуги".

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Карта Москвы в кабинете Буданова - что известно

Сначала в кабинете главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова висела карта мира, на которой черным маркером была разделена территория РФ. При этом в составе Украины оказались Курская, Белгородская области и Кубань.

Позже журналисты издания Forbes во время интервью заметили, что эта карта уже лежит сложена на столе. Буданов заявил, что снял карту, потому что теперь "мы ее режем".

Недавно в кабинете Буданова снова заметили карту, но в этот раз карту Москвы.

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