Буданов рассказал, что кот живет в ГУР, это его дом.

Ведущий Дмитрий Комаров побывал в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там он пообщался с главой ГУР Кириллом Будановым и увидел "пушистого шпиона".

Визит Комарова в ГУР состоялся не просто так. Для своего фильма "Рік", премьера которого состоялась вчера, он общался с военными и показал год героической борьбы украинцев с оккупантами.

В кабинете Буданова Комаров заметил кота. Пушистый сразу заинтересовал журналиста. Буданов рассказал, что этот кот живет в ГУР, его зовут Гюнтер.

Видео дня

"Он здесь родился и живет здесь, где-то на территории. Он просто гуляет по территории", - пояснил начальник ГУР.

Комаров даже пошутил, что этот "пушистый шпиона" знает очень много государственных тайн. Буданов добавил, что кот даже пережил ракетный удар. Как пояснил начальник ГУР, в здание учреждения однажды попала ракета оккупантов. К счастью, он не пострадал, у него все хорошо.

Напомним, для своего фильма "Рік" Комаров побывал не только в ГУР. Он посетил "Центр принятия решений", а также ездил на границу с РФ, где был буквально "на мушке" у российских снайперов.

Вас также могут заинтересовать новости: