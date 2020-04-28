Суд оштрафовал на 17 тысяч киевлянина, который протестовал против карантина в Гидропарке

6 апреля в Гидропарке произошла стычка полиции и посетителей спортивной площадки.

Днепровский райсуд Киева оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину за пребывание без маски на лице во время конфликта с полицейскими в Гидропарке в начале апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

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В полиции напомнили, что событие произошло 6 апреля на территории Гидропарка.

"Тогда во время акции протеста против карантинных ограничений сотрудники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года рождения, по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Сегодня суд признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в столичном Гидропарке произошло противостояние полиции с посетителями спортивной площадки. Мужчины высказывали недовольство из-за невозможности тренироваться на площадке после усиления карантинных ограничений. В результате двух самых активных участников события доставили в управление полиции, где установили их анкетные данные и отобрали объяснения.

На обоих мужчин 1979 и 1988 годов рождения составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КуоАП. Один из них находился на улице без средств индивидуальной защиты, а второй - находился в парковой зоне без документов.