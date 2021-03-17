Учреждения внешкольного образования во время весенних каникул будут работать в дистанционном формате, в то же время детско-юношеские спортивные школы разрешено посещать в условиях соблюдения всех противоэпидемических требований.

В Киеве с 18 марта ученики 5-11 классов уйдут на весенние каникулы, а учреждения профессионального образования и школы, работающие не по семестровой системе, будут учиться дистанционно.

Читайте такжеШмыгаль назвал условие для введения нового локдауна в УкраинеОб этом говорится в разъяснении относительно изменений в работе учебных заведений города в связи со значительной заболеваемостью в городе COVID-19, обнародованном в среду, 17 марта, на сайте киевских властей.

Садики и начальная школа пока будут работать в обычном режиме. Школьники младшей школы уйдут на каникулы, как и планировалось, с 22 марта.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, как школьники будут учиться дальше и когда вернутся за парты, городская власть сообщит позже.

По его словам, заведения внешкольного образования столицы (кружки) во время каникул продолжат работу в дистанционном формате. В то же время детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) будет разрешено посещать исключительно в условиях соблюдения всех противоэпидемических требований.

"Во всех учебных заведениях Киева, которые продолжат работать в обычном режиме, должны усилить дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. Кроме того, в помещениях общежитий учреждений профессионального, профессионального и высшего образования должны усилить санитарно-дезинфекционный режим", – отметил Мондриевский.

Коронавирус в Киеве

16 марта министр здравоохранения Максим Степанов призвал местные власти Киева и Винницкой области усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих регионах.

Тогда мэр столицы Виталий Кличко попросил правительство расширить перечень ограничительных мер в регионах с оранжевым уровнем эпидемической опасности. Он заявил, что за последние полторы недели количество больных COVID-19 и госпитализированных в Киеве выросло вдвое.

По словам Кличко, ситуация в стационарах медучреждений столицы сложная. Он сообщил, что власти города приняли решение начать каникулы в средней и старшей школе на два дня раньше - с 18 марта.

Впоследствии Кличко обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве.

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Автор: Инна Андалицкая