В КГГА не знают, но позволяют: у Кличко прокомментировали съемки фильма на территории столичной поликлиники

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото, как на территории поликлиники семейных врачей «Корчеватое» в Голосеевском районе столицы снимали художественный фильм.

В Киевской городской государственной администрации пообещали выяснить, разрешены ли киносъемки на территории медицинских учреждений во время карантина.

Таким образом, там прокомментировали распространенную в социальных сетях информацию о проведении киносъемок на территории одной из столичных поликлиник.

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В комментарии УНИАН начальник отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Вадим Носач заметил, что постановлением правительства о карантинных ограничениях не запрещено проведение киносъемок. «Насколько я знаю, в постановлении Кабмина нет такого запрета относительно съемок», - сказал он.

В то же время, на уточняющий вопрос, можно ли снимать на территории лечебного учреждения с учетом пандемии коронавируса, Носач сказал, что ему неизвестно об этой конкретной ситуации, пообещал выяснить и прокомментировать ее в понедельник.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото, как на территории поликлиники семейных врачей «Корчеватое» в Голосеевском районе столицы снимали художественный фильм.

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