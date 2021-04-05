С сегодняшнего дня в Киеве воспользоваться общественным транспортом можно лишь при наличии специального пропуска.

Утром в понедельник, 5 апреля, в Киеве повсеместно образовались многокилометровые пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах

На всех мостах чрез Днепр образовались пробки. Труднее всего ситуация на Северном мосту, здесь на въезде на мост со стороны Троещины произошло сразу два ДТП.

Традиционно пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов.

Пробки на Правом берегу

На Правом берегу заблокированы основные магистрали. Так сразу три ДТП в районе с.м. "Житомирская" и "Святошин" спровоцировали многокилометровую пробку на пр. Победы в обе стороны. Также множественные ДТП спровоцировли проблемы с трафиком в обе стороны на Кольцевой.

Читайте такжеПосле исторической пробки в Суэцком канале восстановлено движение (фото)

"Красными" от пробок стали пр. Курбаса, пр. Любомира Гузара, ул. Телиги, ул. Вадима Гетьмана, ул. Щербаковского, ул. Скляренко, пр. Степана Бандеры, пр. Валерия Лобановского и Голосеевский проспект в сторону центра.

Парализовано движение на Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, ул. Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

Ситуация на Левом берегу

На Левом берегу пробки образовались на въездах на мосты.

На Броварском проспекте тянучка начинается задолго до с.м. "Лесная". Также от пробок стали "красными" пр. Перова, пр. Освободителей, ул. Миропольская, ул. Братиславская, пр. Гагарина и пр. Соборности.

Многокилометровая пробка образовалась на пр. Бажана в сторону Правого берега. Здесь трудности с трафиком наблюдаются от с.м. "Вырлица" и до Южного моста.

Главные новости Украины и мира на утро 5 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская