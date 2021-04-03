Сейчас в Харькове действуют ограничения "красной зоны", в частности на массовые собрания.

Молодежь в Харькове провела уличную вечеринку вопреки действующему в городе карантину.

Видео ночной гулянки опубликованы Telegram-каналом Труха.

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Молодые люди собрались на одной из улиц города. Кто-кто курил и общался со сверстниками, другие устроили танцы.

Подростки крутили рэп российского исполнителя Моргенштерна, концерты которого после резких высказываний о жертвах пожара в одесском колледже и своей позиции по Крыму в Украине неоднократно отменялись.

Сейчас в Харькове действуют ограничения "красной зоны", в частности на массовые собрания. Участники ночного происшествия не соблюдали ни масочного режима, ни социальной дистанции.

Харьковская область остается в лидерах по количеству новых подтверждений инфицирования коронавирусом. Сегодня, 3 апреля, в регионе обнаружили еще 1 470 больных.

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Автор: Яна Ставская