В Киеве назвали условия для работы летних площадок и ресторанов после ослабления карантина

Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева сегодня утвердила условия для работы летних площадок и ресторанов после ослабления карантинных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Как вы знаете, правительство разрешило работать уже на первом этапе и летним площадкам кафе и ресторанов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла сегодня условия для их работы. Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. Расстояние между столиками 1,5 м, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала", - сообщил Кличко.

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Он отметил, что для поддержки предпринимателей и упрощения процедур городские власти уже подготовили решение Киевсовета, которое вынесут на ближайшую сессию.

"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получавшим документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Сроком в два рабочих дня. Такая процедура будет касаться и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Также для летних и сезонных площадок город планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривну. Для летних площадок - до конца октября этого года. Для сезонных - до конца декабря. Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", - подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов.