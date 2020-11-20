Из-за безразличия власти дети Николаева не чувствуют, что они нужны своему городу, заявил Владислав Чайка.

В Николаеве есть огромные проблемы с социальной защитой детей, и власти города не делают ничего, чтобы решить проблему. С таким заявлением выступил кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка во время визитов в центр социально-психологической реабилитации и в детскую больницу. Визит был приурочен к Международному дню детей.

“Сегодня мы лишь можем с грустью констатировать факт, что в Николаеве - самая низкая рождаемость среди областных центров страны. Сегодня мы вместе с депутатами от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ посетили центр социально-психологической реабилитации в Николаеве. Сейчас там пребывает 57 детей. Руководство центра рассказало, что из-за недофинансирования у них сейчас не хватает социальных работников, которые могли бы взаимодействовать с детьми”, - рассказал Чайка.

О проблемах детей кандидат говорит не впервые. Чайка занимался общественной деятельностью, связанной с помощью детям ещё задолго до выборов. Его организация “Миколаїв - Єдина родина” регулярно помогает детским учреждениям решать их проблемы.

“Я, как глава николаевской общественной организации “Миколаїв - Єдина родина”, уже не один год сотрудничаю с этим приютом. Эти дети мне уже как родные, мы общаемся, обсуждаем проблемы, вопросы, различные ситуации. Их проблемы мы стараемся решать, будучи обычными общественными деятелями. Позже мы посетили детскую больницу, где пообщались с врачами. Эта больница не уникальна в своих проблемах. Им не хватает современного оборудования для работы и комфортных условий для детей, которые там лечатся. Наша общественная организация также помогает отделению уже не первый год, откликаясь на все проблемные вопросы, которые поднимаются в этой больнице”, - объяснил кандидат.

Чайка отметил, что заинтересовать молодёжь не уезжать из города и повышать рождаемость можно при активном содействии городских властей.

“Городские власти не делают ничего, чтобы в Николаеве повышалась рождаемость, дети были социально защищены, подростки и молодежь были заинтересованы остаться в городе. Для этого нужно предоставить молодым людям перспективы. И я вас уверяю, что вместе мы сможем это сделать. Вернём молодёжь в Николаев, вернем городу молодость!”, - заключил Владислав Чайка.

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Автор: УНИАН