Речь идет о заместителе генпрокурора Виктории Литвиновой, которую в январе 2023 года назначил экс-генпрокурор Андрей Костин. По словам источников в ОГП, Литвинова имеет высокие шансы быть назначенной на вакантную должность генерального прокурора. Об этом, в частности, говорится в материале "Апострофа".

Журналисты установили, что за 15 лет работы в органах прокуратуры Виктория Литвинова фактически стала обладательницей трех квартир в столице, паркоместа вблизи элитного дома и авто Audi А5 стоимостью 750 тыс грн.

Согласно декларации за 2023 год, на восьми счетах в трех банках у нее официально накоплено $24,7 тыс, 7,2 тыс евро и 88,3 тыс грн. При этом отмечается, что в Украине в течение длительного времени у прокуроров были очень низкие зарплаты. Средняя зарплата Литвиновой за 2023 год составляет 129 тыс грн.

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Кроме этого в материале "Апостроф" со ссылкой на расследование Центра противодействия коррупции сообщается, что Виктория Литвинова упоминается в материалах резонансного дела о получении взятки сотрудниками ОГП.

В частности, в июле 2024 года НАБУ и САП разоблачили и задержали прокуроров Офиса генпрокурора Олега Гунько и Виктора Хомича на вероятном взяточничестве. По версии следствия, они получили $170 тысяч за закрытие уголовного производства и снятие ареста с имущества.

На аудиозаписи, которая попала в распоряжение журналистов, Хомич во время встречи с Литвиненко сказал: "Гунько уже общался с кем-то наверху, все проговорил с руководителем отдела Сидорчуком. Ну с заместителем генерального. В течение месяца все закрывается, в течение месяца при этих условиях, что мы сказали. Аресты он снимет".

Во время объяснений следователям, Гунько подробно рассказал иерархию своего направления работы в Офисе Генпрокурора: "Литвинова курирует профильный департамент, Михаил Подолян возглавляет департамент, а Роман Сидорчук - начальник отдела".

По мнению журналистов, Виктории Литвиновой, вместо борьбы за кресло генпрокурора, честнее было бы подать в отставку, как это сделал ее бывший шеф Костин. По крайней мере, это будет соответствовать практике Евросоюза, где команда всегда уходит в отставку вслед за руководителем.