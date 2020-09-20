Календарь событий: как носовой платок стал квадратным и что подходит вашему галстуку, кто придумал жвачку, "бомба времени", рекорд Фиделя Кастро, стадион "Барселоны", Линкольн и рабство, "обнищание" Гейтса и первая 8-часовая рабочая неделя

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

21 сентября

Неделя начинается с Международного дня мира. Его учредила в 1981 году Генеральная Ассамблея ООН, но с другой датой. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Еще 21 сентября экологическая дата - День нулевой эмиссии. В 1980-х годах в Канаде родилась идея учреждения и проведения ежегодного дня в защиту экологии путем сокращения выбросов в атмосферу продуктов горения углеводородов (нефти, бензина, газа, угля). Так на свет появилась международная дата, именуемая Днем нулевой эмиссии. В 2008 году в Галифаксе был запущен веб-сайт с девизом «Дадим нашей планете один выходной день в году». Именно этот интернет-ресурс выдвинул идею моратория на сжигание продуктов углеводородов хотя бы один день в году. Призыв был подхвачен и переведен сначала на 10, а через год – более, чем на 30 языков мира, а затем он раскрутился в социальных сетях. В Интернете появился адрес zeroemissionsday.org, а сам праздник стали сокращенно именовать ZeDay.

В понедельник стартует Акция «Очистим планету от мусора», получившая впоследствии статус всемирной. Ее впервые провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств. Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то другую точку планеты. С каждым годом человечество все больше становится «обществом потребителей». На каждого жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого (до 97%) идет в отходы, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века». Они пугают не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляют для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведут к загрязнению подземных вод и распространению вредных газов.

Есть 21 сентября и значимые даты. Так, в этот день в 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке.

В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

В 1999 году произошло землетрясение на Тайване, погибли более 2000 человек.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Всемирный день благодарности, стартует Международная неделя слингоношения и Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия и Яна.

22 сентября

Во вторник - Всемирный день без автомобиля. Он проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Традиция проводить День без автомобилей стартовала в Англии в 1997 году, а еще через год праздник отметили во Франции. Уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячи городов.

22 сентября отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был учрежден по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. Увы, на сегодня эти толстокожие гиганты нуждаются в защите. Слоны – самые крупные из сухопутных млекопитающих на планете. Это - умные, обладающие самосознанием и высокоорганизованные животные, единственные, дожившие до наших дней, представители древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши. В настоящее время в природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Кстати, в неволе слоны практически не размножаются, да и срок их жизни сокращается в разы (средняя продолжительность жизни на воле составляет 60-70 лет). В настоящее время сохранилось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN) как «находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок. Поэтому главной целью Дня является распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов, и привлечение внимания широкой общественности к проблеме незаконного истребления слонов и ненадлежащего содержания этих животных в неволе.

22 сентября отмечается еще один экологический праздник - Всемирный день носорога, призванный обратить внимание человечества к проблеме вымирания такого редкого теперь животного как носорог. С инициативой учреждения этого Дня выступил Всемирный Фонд дикой природы. Идея была поддержана природоохранными организациями во всем мире. Первыми откликнулись страны, на территории которых проживают популяции носорогов. Всего же таких видов насчитывается 5: черный, белый, индийский, суматранский и яванский носороги. Именно браконьеры поставили носорога на грань исчезновения. А причиной тому послужили представления отдельных традиционных культур о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 кг рога этого животного на черном рынке достигает 65 000 долларов, а весить он может в пределах от 1 до 3 кг.

В этот день в 1792 году была провозглашена Французская республика. Это явилось точкой отсчета французского республиканского календаря.

22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 года президентом была подписана «Декларация об освобождении», и первый же день нового 1863 года ознаменовался вступлением Декларации в законную силу. Авраам Линкольн (1809– 1865) – американский государственный деятель, 16-й президент США, и первый президент от Республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского народа. Линкольн выступал против расширения рабства на новые территории, и стал одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны.

В 1869 году в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955 году вблизи Бахчисарая была открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 1955 году в Великобритании началось коммерческое телевещание.

В 1993 году произошло крушение экспресса «Sunset Limited» в штате Алабама: поезд рухнул с моста в реку Мобил. Погибли 47 человек.

В 2000 году из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании «Майкрософт» Билла Гейтса сократилось на 22 млрд долларов, но «оставшиеся» 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира.

Неофициальные праздники - День осеннего равноденствия, День хоббита, День раскрашивания серости, День сети (OneWebDay), Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом.

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия и Харитона.

23 сентября

В среду – Международный день жестовых языков, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году по инициативе Всемирной федерации глухих (WFD). По ее данным, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. Сейчас существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.

В этот день в 1784 году французский король Людовик XVI издал указ о том, чтобы все носовые платки отныне были квадратными, так как шить их овальной формы, как они выглядели до этого, невыгодно. Этот указ не канул вместе с казненным в Великую Французскую революцию монархом, а «исполняется» причем во всем мире до сих пор. Кстати, главную роль в истории этого аксессуара сыграли насморк и нормы приличия. Платок «изобрел» английский король Ричард II, повелевший, чтобы нос утирали не рукавом, а с помощью куска ткани. Обычно платок клали в брючный или жилетный карман, но, когда в XX веке в моду вошли костюмы-двойки, стало модным носить платок в нагрудном кармане. На сегодня неоспоримый авторитет в данной области - французская марка Simonnot Godart. Правила сочетаний просты: к галстуку с шелковым отливом подходят платки из «сухих» материй — хлопка и льна (и наоборот). Галстук и платок из одной ткани считаются признаком бедности вкуса. Если на платке есть монограмма владельца, ее не должно быть видно. Платок из однотонной ткани должен сочетаться с одним из цветов галстука. К цветастому платку лучше надеть однотонный галстук.

В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле из Берлинской обсерватории обнаружил Нептун.

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно в тот день американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Правда, самая первая жевательная резинка датируется 7-2 в. до н.э. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь «жвачка» (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

23 сентября 1932 года Неджд, Хиджаз и другие области Аравии были объединены в единое централизованное государство, названное Саудовской Аравией. Королевство Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение аравийских земель. Главенствующую роль в этой борьбе сыграл правитель Неджда – Абдель Азиз ас-Сауд. Затем Абдель Азиз стал королем нового государства. Практически все жители страны – арабы, среди них выделяются коренные саудовцы, предки которых жили в стране на протяжении нескольких столетий, йеменцы и арабы, прибывшие в страну после 1950-х годов во время нефтяного бума, кочевники-берберы (их численность неуклонно уменьшается). Практически все жители Саудовской Аравии – мусульмане, подавляющее большинство которых принадлежит к суннитам. Государственное устройство – абсолютная монархия с кабинетом министров. Глава государства – король, ему принадлежит законодательная и исполнительная власть, он же религиозный лидер страны (имам), является главой правящей династии Саудидов и носит старинный почетный титул «хранителя двух священных мечетей». Король является верховным главнокомандующим вооруженными силами страны и премьер-министром. Правительство формируется из членов королевской семьи. Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух мечетей», имея в виду Мекку и Медину – два главных священных города ислама. Саудовская Аравия в настоящее время – одно из трех государств мира, имеющее название в честь правящей династии (Саудиты). А дата 23 сентября отмечается в стране как национальный праздник.

В этот день в 1939 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую должны вскрыть в 6939 году. В сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля и других новейших материалов, а также 35 мелочей повседневного пользования (женскую шляпку, курительную трубку и прочее). Капсула весила 800 фунтов (363 кг), ее внутренний диаметр составлял 6,5 дюйма (16,5 см), а снаружи она была защищена оболочкой из сплава меди, хрома и серебра. Капсулу назвали из-за ее формы «бомбой времени». По случаю проведения новой Всемирной ярмарки, проходившей там же в Нью-Йорке уже в 1964 году, рядом с первой капсулой была заложена и вторая. Ее «сувенирами» стали: данные о ядерном оружии, кредитная карточка, противозачаточные таблетки, искусственный сердечный клапан, пластинка группы Битлз, кусок облицовки космического корабля. Открыть обе капсулы завещано одновременно – в 6939 году. Мода на закладку капсул с посланиями будущим поколениям прижилась во многих странах. Для сбора информации обо всех существующих таких посланиях было создано Международное общество временных капсул. Примеры подобных конструкций встречаются еще в глубокой древности. Возможно, начало положили египтяне, снабжавшие своих фараонов всем необходимым для загробной жизни. А может быть, традиция идет от жителей древнего Шумера, закладывавших в фундаменты храмов и дворцов послания будущим правителям. Или из далекого Средневековья, когда в стенах замков короли прятали карты с описанием мест, где зарыты сокровища.

В 1999 году было объявлено об обнаружении в Китае самого древнего из найденных музыкальных инструментов - флейты возрастом 9000 лет.

В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии.

23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android, завоевавшей лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Inc., но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который и стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию ОС Android. Пока Android продолжает удерживать в руках пальму первенства среди операционных систем для мобильных устройств.

Неофициальные праздники - День чайных драконов, Celebrate Bisexuality Day, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы.

Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны и Евгения.

24 сентября

В четверг - Международный день караванщика, учрежденный в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA). Дата выбрана не случайно – это день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16–17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597-1600 годах Уильям Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию Хиджры - праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешествующих по разным причнам людей в «компании» вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Самым известным караванным маршрутом был Великий шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии и известный со 2 века до нашей эры. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния. Такие караваны активно использовала, например, Венецианская торговая республика. Сейчас распространены, автомобильные, морские и речные караваны.

Еще 24 сентября - Всемирный день моря - один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (IMO). До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. А перевозки грузов морским транспортом, как наиболее эффективным и рентабельным способом международных перевозок товаров, также нарушают экосистемы морей и океанов. Ведь 80% глобальной торговли осуществляется посредством морского транспорта. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными мероприятиями, экологическими акциями в разных странах.

В 1724 году в этот день в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название «Биржа» (Bourse). Вообще, фондовые биржи появились в начале 17 века, и до начала следующего столетия первенство удерживала Амстердамская биржа. Парижская фондовая биржа была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли, прежде всего, отсутствовал механизм гласного объявления цен. Поначалу биржа занимала старинный Отель-де-Невер, сейчас - Национальная библиотека. В 1801 году Наполеон издал указ о строительстве специального здания Парижской фондовой биржи, и в 1826 году она обосновалась в престижном дворце, выстроенном архитектором Броньяром. Кодекс Наполеона создал единое биржевое право для всей Франции, который не менялся более века. Император настороженно относился к институту биржи, поэтому ввел целый ряд ограничений в его деятельность. А для надзора над биржей создал специальную биржевую полицию. К 1860 году Парижская фондовая биржа превратилась в денежный рынок европейского масштаба. Постепенно биржи открылись и в других городах страны. Весь 19 век продолжалось острое соперничество между мировыми фондовыми биржами. После Первой мировой войны неоспоримым лидером стала Нью-Йоркская биржа на Уолл-стрит. В 1986 году на Парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах: их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 1990-х годов выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. В 2000 году объединившись Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи, образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

В 1852 году первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами. Этот день назвали - «черная пятница».

В 1948 году была основана компания «Хонда Мотор».

В 1953 году в Голливуде состоялась премьера первого панорамного фильма.

В 1957 году был торжественно открыт стадион «Камп Ноу» - стадион футбольного клуба «Барселона». С момента своего открытия он принадлежал испанскому футбольному клубу и вначале был назван Estadi del FC Barcelona, тем не менее, уже тогда его называли «Камп Ноу». Первым матчем стала дружеская встреча «Барселоны» и польской «Легии». Он закончился со счетом 4:2 в пользу каталонцев. Первый гол в истории нового стадиона забил игрок клуба «Барселона» Эулохио Мартинес. Интересно, что своим появлением легендарный стадион обязан жесткому противостоянию двух футбольных клубов - «Барселоны» и «Реала». Оно началось еще в 1902 году и к середине XX века достигло особого накала. К тому времени мадридский «Реал» построил новый стадион Estadio Chamartín (ныне известный как «Сантьяго Бернабеу»). Домашним стадионом «Барселоны» оставался старый «Камп де Лес Корт», который уже не вмещал всех желающих посмотреть на матчи. Тогда-то Франсеск Миро-Санс, являвшийся на тот момент президентом «Барселоны», вышел с предложением о возведении нового стадиона. Архитектором проекта стал Франсеск Митханс, двоюродный брат Миро-Санса. Первоначально бюджет строительства составлял 67 миллионов песет, но из-за непредвиденных сложностей, связанных с почвой, он был увеличен до 288 миллионов песет. Новый стадион получил название Estadi del FC Barcelona (Стадион футбольного клуба «Барселона»). Однако болельщики прозвали его «Камп Ноу», ведь по отношению к старому стадиону он был «новым полем». Народное название прижилось, и в 2001 году власти решили сделать его официальным. С момента своего открытия «Камп Ноу» претерпел несколько значительных реконструкций. Сегодня он способен вместить 99 354 зрителя и является самым большим по вместимости стадионом не только в Испании, но и во всей Европе. Здесь проходят футбольные матчи европейского и международного уровней, а также грандиозные по своему размаху концерты именитых звезд. На «Камп Ноу» выступали Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас, Лучано Паваротти и другие мировые знаменитости. В 1982 году во время чемпионата мира «Камп Ноу» посетил Папа Римский Иоанн Павел II, его торжественно приняли в члены клуба под номером 108 000. Сегодня «Камп Ноу» по-прежнему является домашним стадионом «Барселоны». В 1984 году при стадионе был открыт музей клуба, который сразу стал местом паломничества футбольных фанатов изо всех уголков мира.

В 1998 году во французском Лионе впервые была проведена операция по трансплантации руки человеку.

Неофициальные праздники - День незапланированных безумств, Всемирный день бестраншейных технологий.

Именины у Германа, Дмитрия, Сергея, Феодоры, Евдокии, Петра, Диодора, Ии, Виктора, Романа и Николая.

25 сентября

Пятница «отдыхает» от официальных международных праздников, но она богата на памятные даты. Так, в 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

В 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

В 1789 году Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как «Билль о правах».

В 1818 году английский врач-акушер Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Это коснулось пациентки с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бланделл понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности. В процессе исследования он подметил ряд дефектов, сопровождавших процедуру: свертываемость крови, ее несовместимость, нередко приводившая к смерти больных, и воздушная эмболия, в связи с которой Бланделл предложил ряд методов мониторинга. Но он же и отметил, что никакой мониторинг не в состоянии предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии. Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

В 1888 году открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер.

В 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство - «Telekino».

В 1909 году президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня ее посетили 10 тысяч человек. Примой выставки стал самолет «Блерио XI», на котором Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.

В 1910 году американский журналист Уолтер Уэллман предпринял попытку пересечь Северную Атлантику на водородном дирижабле «Америка». Через двое суток экипаж дирижабля - пять человек и собака - будет с большим трудом спасен английским судном «Трент».

В 1911 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца «Либертэ» прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек, 184 были ранены.

В 1926 году американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента, лозунгом которого был — «автомобиль для всех», Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю на своих предприятиях.

В 1974 году в журнале «Сайенс» впервые были обнародованы данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Неофициальные праздники - Всемирный день сновидений, Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день фармацевта, День «Обними вегетарианца», День математических рассказов, Всемирный день легких.

Именины у Семена, Федора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия.

26 сентября

В субботу - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, учрежденный Генассамблеей ООН в 2013 году. Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена.

Еще 26 сентября - Всемирный день контрацепции. Впервые он был отмечен 26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи. Цель Дня - снижение высокого уровня незапланированных беременностей, а главный девиз: «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе означает: «Контрацепция - это ваша жизнь, это - ваша ответственность». В этот день по всему миру проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному дню контрацепции - образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные концерты, открытие тематических порталов, конференции и т.д.

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения. Он был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского Союза во время Европейского года языков в 2001 году. В Евросоюзе официально используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский. Все решения, принимаемые официальными органами Евросоюза, переводятся на все официальные языки, и граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных языков. На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осуществлению перевода выступлений участников на все официальные языки.

В 1934 году в Англии был спущен на воду океанский лайнер «RMS Queen Mary», он стал первым судном водоизмещением более 75 тысяч тонн.

В 1960 году самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро - 4 часа 29 минут.

В 1969 году в Англии вышел последний студийный альбом «Битлз» - «Abbey Road».

В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.

В 1995 году Украина была принята в Совет Европы.

В 2008 году в Монголии была открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

Неофициальные праздники - День встречи со старыми друзьями, Международный день кролика, День рождения граммофона, Всемирный день здоровья окружающей среды, День астрономии и Европейский день грибов.

Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра.

27 сентября

В воскресенье - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолино. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Целью праздника является пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Еще 27 сентября - Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых (WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих. Цель Дня - повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Всемирная федерация глухих, которая сегодня объединяет 132 национальные организации всех пяти континентов, в 1950-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно - систему жестов. Стоит отметить, что в 1760 году аббат де Л’Эпе основал первую школу во Франции - Парижский институт глухих. Аббат был основоположником мимического метода, большим сторонником жестового языка. Не верьте в миф, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки великих личностей были глухими. Пьер де Ронсар - поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских поэтов», был прекрасным фехтовальщиком и танцовщиком. В историю вошла его замечательная фраза «С плохим слухом во дворце делать нечего». История знает и другие великие имена. Виктор Гюго - автор «Собора Парижской Богоматери», Людвиг Ван Бетховен - величайший композитор, Антонио Станьоли - один из великих итальянских художников, Клод-Андре Десен - французский скульптор, Жан-Жак Руссо - французский философ и писатель. В настоящее время, по данным ВОЗ, разными нарушениями слуха страдает около 650 миллионов человек - каждый девятый житель планеты.

В Украине 27 сентября - День машиностроителя, он отмечается в четвертое воскресенье сентября, согласно указу президента от 1993 года. Еще в Украине - День воспитателя и всех дошкольных работников. Поздравляем всех причастных к этим датам!

27 сентября 1480 года правители Испании Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский с санкции Папы римского Сикста IV учредили Испанскую инквизицию.

В 1825 году в Англии началось движение по первой общественной железной дороге. Паровоз, сконструированный Джорджем Стефенсоном, провез поезд с 450 пассажирами из Дарлингтона в Стоктон со скоростью 24 км/ч.

В 1854 году пароход «Arctic», идя с Британских островов в Новый Свет, столкнулся с пароходом «SS Vesta[en]» (Франция) и затонул у мыса Рейс. Погибли 350 человек.

В 1905 году величайший физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист Альберт Эйнштейн опубликовал работу «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в которой предлагалось знаменитое E=mc². Это – закон эквивалентности мессы и энергии.

В 1937 году в городке Альбион, штат Нью-Йорк, открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.

В 1938 году Сергей Королев, ставший в последствии ведущим конструктором СССР ракетно-космических систем, был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму. Все началось с того, что летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев (уроженец Житомира) был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда военюрист Василий Ульрих, «через руки» которого прошли десятки тысяч репрессированных. Осенью 1940 года Королев был переведен в новое место заключения – московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством ученого, авиаконструктора Андрея Туполева, также заключенного, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. Это послужило причиной для перевода Королева в 1942 году в другое КБ тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича всегда была фраза «Шлепнут без некролога».

В 1967 году один из самых больших в мире лайнеров «RMS Queen Mary» был препровожден в Калифорнию, где из него сделали плавучий ресторан и музей.

В 2001 году правительство Норвегии учредило премию за математические исследования - Абелевскую премию.

Неофициальные праздники - День чешского пива, День рождения поисковой системы Google, День подарков миру и Всемирный день рек.

Именины у Ивана, Винцента, Дамианта и Космы.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

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