Две трети украинцев не планируют идти в отпуск этим летом - опрос

16% украинцев уже были в отпуске летом этого года, 18% - планируют его на это лето.

В Украине 66% граждан не были и не планируют идти в отпуск летом 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 5 августа.

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По данным социологов, 16% респондентов уже были в отпуске летом этого года, 18% - планируют его на это лето, 66% - не планируют и не были в отпуске.

Также отмечается, что среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же - в другом регионе Украины. Лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более состоятельных респондентов.

Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как писал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих планах на летний отпуск.

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