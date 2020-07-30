Председатель ВР ехать за границу не планирует.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих планах на летний отдых.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

Отвечая на вопрос о его планах на отдых этим летом, Разумков отметил: "За границу не поеду. Пока работаем. Если и поеду, то, может, где-то в Николаев, Одессу, Херсон".

Спикер добавил, что продолжает работать и ряд комитетов парламента.

На уточнение, какой Разумков больше любит отдых, он заметил: "Мне много где нравится у нас. Больше - море. Но сейчас больше велосипед получается использовать на выходные, если есть время".

Кроме того, на вопрос, ездила ли уже на отдых его семья, председатель ВР рассказал: "В этом году еще нет. Сейчас поехали к бабушке в Николаев".

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