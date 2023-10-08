Дипломат подчеркнул, что даже большие расходы на безопасность не сработали в Израиле.

Вчерашний нападение боевиков ХАМАСа на Израиль свидетельствует о том, что так называемая "израильская модель безопасности" не подходит для послевоенной Украины. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Один вывод из того, что происходит в Израиле, для нас уже очевиден. Это то, что "израильская" модель безопасности нам в противостоянии с РФ не подходит. И мы должны жестко и креативно использовать этот аргумент с нашими союзниками из НАТО, прежде всего с американцами", – заявил он в своем Фейсбуке.

По словам дипломата, еще предстоит разобраться, почему "безумные инвестиции" в израильскую систему безопасности не сработали именно в этом эпизоде. И выводы должны сделать не только в самом Израиле, но и в Украине, говорит Климкин.

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"У Израиля есть чему и нужно учиться. Но брать за основу их модель безопасности для нас означает постоянно быть в состоянии опасности. Поэтому никаких альтернатив НАТО в сегодняшней реальности нет", - подчеркнул дипломат.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня военно-политический кабинет Израиля поддержал введение в действие пункта 40 Алеф - это означает официальное объявление войны. Этот пункт не вводили в стране с 1973 года. На практике это означает, что армия может действовать без дополнительных согласований своих планов с правительством.

Между тем украинское Министерство иностранных дел подтвердило гибель в Израиле двух гражданок Украины. Отмечается, что обе женщины уже длительное время проживали в этой стране. Всего же количество погибших от нападения ХАМАС на Израиль составляет не менее 400 человек.

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