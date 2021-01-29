Над девушкой злоумышленник надругался в заброшенном помещении. Позже к нему пришла ее мать разбираться, но все закончилось еще одним изнасилованием.

В Одесской области арестован местный житель по подозрению в изнасиловании двух женщин.

Читайте такжеГрупповое изнасилование в Мариуполе: двум подросткам-извращенцам сообщили о подозренииКак сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, преступление совершено в одном из сел Раздельнянского района 26 января.

Установлено, что 42-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 56-летнюю односельчанку и ее 26-летнюю дочь, применив к ним физическую силу.

«По ходатайству прокуроров Раздельнянской местной прокуратуры подозреваемый взят под стражу. Ему вменяют изнасилование – ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-службе.

Расследование ведут сотрудники Раздельнянского районного отдела полиции.

Изнасилование в Одесской области: подробности

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, оба изнасилования совершены в один день. По предварительным данным, злоумышленник, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице 26-летнюю односельчанку, ударил ее несколько раз по голове, после чего женщина потеряла сознание.

«Затащив потерпевшую в заброшенное помещение, он ее изнасиловал, пока та была без сознания... Позже молодая женщина пришла в себя… Она рассказала о случившемся матери и та, по предварительным данным, пыталась «выяснить отношения» с подозреваемым. Однако закончилось все тем, что мужчина каким-то образом заманил (или затащил) ее в дом, избил и тоже изнасиловал», - рассказал правоохранитель.

Он подчеркнул, что сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Автор: Лариса Козовая