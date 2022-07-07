Традиционно на празднование Рош ха-Шана в Умань приезжают десятки тысяч хасидов.

Украина в 2022 году не сможет принять еврейских паломников, которые традиционно в сентябре прибывают на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

Об этом сообщает Facebook посольства в Израиле.

Сообщается, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. В том числе паломники, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира на могилу Раби Нахмана из Брацлава и другие святыни.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие тех, кто приезжает в Украину, и в свете откровенной русской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и ныне не допускаем туристов в Украину", - обратился посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он также призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош ха-Шана.

"Мы надеемся, что молитвы осуществятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников", - добавил посол.

Отметим, традиционно на празднование Рош ха-Шана в Умань приезжают десятки тысяч хасидов.

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