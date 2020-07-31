Из Харькова в Киев эвакуировали трех раненых и больных военных (фото)

По словам медиков, состояние здоровья военнослужащих стабильное.

В пятницу, 31 июля, санавиацией из Харькова в столицу осуществлена плановая медицинская эвакуация трех военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Командование Медицинских сил ВСУ.

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Раненый и двое больных военнослужащих проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

Военно-транспортным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" один раненый и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в клинический госпиталь в Киеве.

Украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование. По словам военных медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе, несмотря на перемирие, не прекращают обстрелы позиций украинских военнослужащих.

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