Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на факты репрессий страны-оккупанта в отношении украинских граждан и усилить давление на РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила вынесенный подконтрольным России "судом" приговор гендиректору телеканала ATR и вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову и заявила, что не признает такого решения.

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Как она напомнила в своем Telegram-канале, сегодня подконтрольный России "Верховный суд Крыма" заочно принял незаконное решение в отношении крымского татарина Ленура Ислямова - 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Осуждаю действия оккупационной власти и не признаю решение упомянутого так называемого "Верховного суда Крыма", ведь все обвинения в адрес гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело, которое было возбуждено по восьми статьям, - сфабриковано", - подчеркнула она.

Денисова отметила, что с начала судебного процесса Ислямова лишили права на справедливое рассмотрение дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека.

"В День защиты прав человека призываю международное сообщество отреагировать на вопиющие факты репрессий страны-оккупанта в отношении украинских граждан и усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают на территории и временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - призвала она.

Приговор Ислямову: что известно

По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.

Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы, для "отторжения Республики Крым из состава РФ". Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным - считает обвинение.

Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередачи возле поселка Чаплинка Херсонской области. Следствие квалифицировало это как диверсию - электроэнергия перестала поступать на полуостров.

10 декабря 2020 года подконтрольный России "Верховный суд Крыма" заочно приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Автор: Антонина Доломанжи