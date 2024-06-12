Компания Интерпайп Виктора Пинчука передала военным 90 установок РЭБ для защиты техники и позиций на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сообщает официальная страница Интерпайп в Фейсбук.

Переданные установки РЭБ защищают украинскую военную технику и позиции украинских защитников от вражеских дронов, в частности fpv. Такие РЭБы в радиусе своего действия блокируют управление большинства малых БПЛА. Беспилотники, которые атакуют, теряют управление и падают, не достигая целей. Установки используются во время непосредственной атаки, они работают в общей системе РЭБ службы бригад.

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"Мы системно поддерживаем военных с начала полномасштабного вторжения и оперативно реагируем на запросы, которые меняются в зависимости от текущих задач боевых подразделений. Сейчас обеспечение военных средствами РЭБ на Донецком и Запорожском направлениях - такое же важное, как и обеспечение дронами. Мы на постоянной связи с техническими специалистами бригадных служб радиоэлектронной борьбы, быстро закупаем и передаем то, в чем они нуждаются", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления Интерпайп по помощи военным.