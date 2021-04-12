Разрешения на осуществление иностранными вузами образовательной деятельности в Украине будет выдавать Министерство образования и науки.

Иностранные учреждения высшего образования теперь могут открывать свои филиалы в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины со ссылкой на обнародованное постановление Кабинета министров № 304 от 24 марта «Об утверждении Положения об особенностях создания, реорганизации и ликвидации территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений», подготовленное во исполнение абзаца шестого ч. 9 ст. 33 закона «О высшем образовании».

Комментируя это решение правительства, заместитель министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко отметил, что высшие учебные заведения Украины продолжают интегрироваться в европейское образовательное пространство.

«Поэтому отныне на территории Украины предусмотрена возможность образования территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Следовательно, лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах», - сказал он.

Осуществление образовательной деятельности подразделением иностранного учреждения высшего образования будут осуществляться на основании разрешения, выданного МОН.

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Согласно принятому решению, иностранное учреждение высшего образования во время подачи документов должно входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.

Не будет выдаваться разрешение на создание структурного подразделения иностранного учреждения высшего образования, являющееся юридическим лицом с иностранными инвестициями государства-агрессора или государства-оккупанта или юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, или юридическим лицом, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которого является резидент государства-агрессора или государства-оккупанта.

Как сообщается, установлены ограничения на создание и функционирование территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в городах Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

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Автор: Инна Андалицкая