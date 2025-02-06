Свои дальнейшие планы он пока не раскрыл. и

Илья Евлаш уходит с должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы", – написал он.

По словам Евлаша, "время двигаться дальше". Свои дальнейшие планы он пока не раскрыл.

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Илья Евлаш: что стоит знать

28-летний Илья Евлаш работал спикером Воздушных сил ВСУ с марта 2024 года, заменив на этой должности Юрия Игната. Он также служил в должности старшего офицера службы связей с общественностью в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Ранее Евлаш был главой службы связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева, а также – оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Кроме того, Илья Евлаш был спикером Восточной группировки войск ВСУ.

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