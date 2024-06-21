Российские оккупанты уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, говоря об изменении тактики ночных ударов врага, отмечает, что ресурсы России не безлимитны. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов.

Евлаш напомнил, что все четыре ракеты были уничтожены в Кировоградской и Херсонской областях. Он отметил, что этой ночью враг не применял "Шахеды", впрочем Силы обороны готовятся к разному развитию событий.

На уточнение относительно того, что тактика ночных ударов россиян несколько меняется, спикер отметил, что ресурсы России не безлимитны.

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"Ресурсы даже у такой большой страны не являются безлимитными. И конечно, что им приходится это учитывать. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты. Поскольку мы также принимаем определенные меры для предотвращения и обеспечения безопасности наших инфраструктурных объектов от нападений противника", - сказал Евлаш.

Он отметил, что враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, анализировать и использовать различные методы: как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать.

"Как вот этой ночью мы видели только крылатые ракеты, иногда он делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая игра на истощение, они пытаются найти слабые щели, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отражать эти ракетно-пушечные удары", - подчеркнул спикер.

В то же время, добавил Евлаш, враг постоянно атакует управляемыми авиационными бомбами. Российские захватчики интенсифицировали и продолжают поддерживать этот темп вдоль прифронтовых городов.

Удар по Украине 20 июня - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники типа "Shahed".

В Воздушных силах отметили, что всего враг применил девять ракет различных типов и 27 ударных БпЛА. Атакованы были объекты критической инфраструктуры, основное направление удара - Восток Украины, в частности Днепропетровская область.

В результате противовоздушного боя было сбито 32 воздушные цели: четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 27 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

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