Популяризация чтения среди подрастающего поколения - инвестиция в успешное будущее страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя регистрацию в Верховной Раде депутатского запроса к Министру культуры и Министру финансов о принятии мер, направленных на развитие книгоиздательского дела и популяризации чтения.

В комментарии парламентарий обратил внимание, что доля граждан, регулярно читающих книги, неустанно уменьшается.

"Если в 2018 году количество украинцев, которые хотя бы раз в неделю читали книгу, составило 38 %, то в 2020 году их доля уменьшилась до 27 %. Тогда как среди жителей Канады данный показатель составляет 67 %, Франция имеет 60% регулярных читателей, Исландия – 53%, в Германии каждый второй немец регулярно читает книжку", - отметил нардеп.

По словам парламентария, особенно остро проблема чтения книг занимает среди подрастающего поколения, которые скорее отдадут предпочтение проведению времени в социальных сетях, за компьютерными играми или просмотра телевидения.

"Как отец 4 детей я хорошо понимаю насколько важно с самого детства приучать молодежь к культуре чтения. Ведь ничто так не развивает воображение и способность к мышлению как прочитанная книга. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы родители на собственном примере прививали детям интерес к чтению", - резюмировал Абрамович.

Вместе с этим, по убеждению нардепа, критически важной также является надлежащая государственная поддержка мероприятий по популяризации чтения. С этой целью нардеп зарегистрировал депутатский запрос к министру культуры и министру финансов с просьбой предусмотреть в 2022 году надлежащее финансирование книгоиздательского дела.

"Важно, чтобы украинские авторы и издательства имели возможность получать гранты на развитие книгоиздательского дела, чтобы библиотечные фонды систематически пополнялись новой книжной продукцией и тем самым завлекали к себе читателя. Конечно, необходимо соответствовать и реалиям цифровой эпохи и развивать электронные библиотеки. Также необходимо активно использовать и средства адресного направления. Так, для учащихся и молодых родителей целесообразно вводить целевые сертификаты на приобретение книг с последующей компенсацией продавцу их стоимости из государственного бюджета", - поделился своими соображениями парламентарий.

Справка. Согласно данным Украинского института книги в 2020 году в Украине было выдано 0,25 книги на душу населения, тогда как в соседней Польше данный показатель составляет 2,45, в Чехии и Словакии - 3, в Турции - 5. Количество украинцев, которые читают не меньше чем раз в месяц, среди взрослых составляет 46%. И только 8% граждан читают ежедневно.

Автор: Григорий Бондарь