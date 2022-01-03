После получения сообщения сразу бежать в отделение не нужно.

Клиентам "Новой почты" стоит приходить в отделение через некоторое время после получения сообщения о прибытии посылки, так сразу ее забрать можно не всегда.

На это обратил внимание один из клиентов компании.

"Новая идиотская фишка от Новой почты: приходите через 1-2 часа после получения смс, что посылку можно забрать. Зачем вообще делать смс рассылку, если вы не готовы ее выдать?",- возмутился он на своей странице в Facebook.

На пост отреагировал представитель "Новой почты", подтвердив наличие проблемы. Как написал сотрудник компании, сообщения приходят за 15 минут до прибытия груза в конкретную геозону.

Читайте также"Кто вскрывает пакеты?": клиентка обвинила "Новую почту" в краже, ей ответили

"Обычно этого времени достаточно для разгрузки авто. Задержка действительно может возникнуть, если в отделении коллеги не успеют разгрузить авто или водитель задержится в пути в отделение. Однако, о проблеме знаем и дорабатываем технологию информирования, чтобы избежать таких случаев. Согласны с Вами, два часа - значительный промежуток времени, подобного времени ожидания не должно быть", - говорится в сообщении.

Клиента также попросили предоставить номер отправления, чтобы разобраться в деталях ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: