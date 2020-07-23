На реконструкции "Борисполя" разворовали десятки миллионов гривень – СБУ

В частности, в помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривень, законность происхождения которых не подтверждено.

СБУ задокументировала хищение десятков миллионов гривен во время реконструкции международного аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличку и присвоить почти 37 миллионов гривень.

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В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по местам жительства фигурантов производства. В частности, в помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 миллиона гривень, законность происхождения которых не подтверждена.

Сейчас продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задокументировала масштабное разворовывание средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

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