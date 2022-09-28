Волонтер каждый день выезжал в центр города с колонкой, включая украинские песни.

Во временно оккупированном Херсоне 75-летний волонтер на коляске Григорий Янченко полгода собирал помощь ВСУ прямо на глазах у российских оккупантов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дедушка каждый день выезжал в центр города с колонкой, включая украинские песни.

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"Только выезжаю оттуда, меня уже слышат там. И ждут. С удовольствием, с улыбками. Это не передать… Едешь, и все люди подпевают", – рассказал Григорий Николаевич

Все деньги, которые давали ему люди, он пересылал волонтерам на нужны Вооруженных сил Украины. По его словам, все понимали, для кого он собирал деньги. Некоторые кидали рубли или же свои последние сбережения. Таким образом херсонцам удалось собрать более 600 тысяч гривень.

Григория Янченко в Херсоне знает каждый. Он стал волонтером с 2014 года. За восемь лет дедушка передал на фронт почти четыре миллиона гривень.

Россия оккупировала Херсон: перспективы освобождения города

Напомним, оккупация Херсонской области началась сразу после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Уже 3 марта россияне захватили областной центр – город Херсон. С тех пор он находится в оккупации.

29 августа, ВСУ объявили, что пошли в наступление на юге. Сразу стало известно, что украинские защитники в Херсонской области прорвали первую линию обороны российских военных: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций, а российские десантники бежали с поля боя.

Полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что украинским бойцам мешает освободить Херсон "плотность российских войск, которую они увеличили в последние несколько недель".