Еврейский Новый год в Умани начался 18 сентября в 19:05.

Брацлавские хасиды без происшествий встретили Рош а-Шана в Умани.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины, специальный представитель которой отправился в Умань на время Рош а-Шана.

Еврейский Новый год в Умани начался 18 сентября в 19:05.

Брацлавские хасиды собрались в небольшом количестве в синагоге, которая расположена при могильном комплексе рабби Нахмана — цадика, могила которого является центром паломничества. В синагоге хасиды провели вечернюю молитву, после чего начались традиционные песни и танцы.

При этом, как отметил спецпредставитель ОЕОУ, улицы Умани в праздничную ночь были фактически пустыми: в зоне паломничества можно было встретить только поодинокие группы хасидов.

В то же время улицы патрулировало большое количество полицейских, отвечающих за правопорядок во время праздника.

К утру 19 сентября в еврейском районе Умани не случилось ни одного инцидента: праздничная ночь у брацлавских хасидов прошла спокойно, о чём сообщили в ОЕОУ.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и медиков брацлавские хасиды смогли безопасно встретить Рош а-Шана.

Так, в Умани работает хасидская «скорая помощь», действует еврейская больница, где ОЕОУ сообщили, что за прошедшие сутки только 7 паломников обратились за помощью.

Кроме этого, израильские полицейские оказывают помощь украинским коллегам, которые не зафиксировали ни одной кражи за последние три дня в зоне паломничества.

Также в Умани работает полиция диалога, в обязанности которой входит обеспечение коммуникации между паломниками и правоохранителями, проведение разъяснительной работы среди брацлавских хасидов.

Стоит отметить, что правоохранители проводят работу по выявлению тех иностранцев, которые незаконно прибыли в Умань: двоих хасидов уже задержали и передали пограничникам.

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Автор: УНИАН