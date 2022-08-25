Сергею Колеснику грозит увольнение, если информация подтвердится.

Директор Департамента земельных отношений Харьковского городского совета Сергей Колесник засветился с тремя детьми в Ницце. Теперь ему грозит увольнение.

Изначально, как сообщает Telegraf, Колесник опубликовал соответствующие фото в Facebook, но позже удалил их и закрыл доступ к странице. На снимках он запечатлен на дорогих авто и в элитных магазинах.

На одном из фото можно увидеть автомобиль Porsche 911, стоимостью около 200 тысяч евро. Примечательно, что на авто харьковские номера.

На другом фото Колесник вместе с семьей находится на центральной площади Ниццы с покупками из элитного бутика HERMÈS.

Кроме того, чиновника заметили в одном из самых дорогих отелей Ниццы. Сутки в номере стоят несколько тысяч долларов.

После того как информация разлетелась в СМИ ситуацию прокомментировал мэр Харькова Игорь Терехов изданию "Страна.ua". По его словам, если данная информация подтвердится, то Колесникова уволят.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает. Я дал задание буквально вчера после этой информации проверить все факты. Если факты подтвердятся, он будет уволен", – подытожил Терехов.

Как ранее сообщал УНИАН, сын опальной певицы Таисии Повалий - Денис - переехал за границу во время войны в Украине. Сейчас он находится в Испании и просит украинцев помочь ему с работой.

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