Денис Повалий уехал за границу во время войны в Украине.

Сын опальной певицы Таисии Повалий - Денис - переехал за границу во время войны в Украине. Сейчас он находится в Испании и просит украинцев помочь ему с работой.

"Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины заграницей? Возвращаться ещё ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с востока советуют… Пытаюсь вот наладить работу дистанционно – благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил", - написал Денис.

Также он добавил, что мог бы учить детей трем языкам - украинскому, русскому и английскому. При этом Денис не высказался о войне в Украине. Последний его пост, посвященный войне был еще 1 марта. Тогда он лишь призвал молиться за мир, а вот Россию агрессором так и не назвал. Вероятно, не захотел подставлять свою звездную маму, которая уже много лет живет и работает в РФ.

Напомним, ранее Таисия Повалий выступила с путинистами Басковым и Михайловым на сцене Кремля.

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