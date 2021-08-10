На действия извращенца пожаловался директор школы.

Полицейские задержали жителя Харькова, который мастурбировал на глазах у детей на территории школы.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Полицейские офицеры громад в Харьковской области".

На действия извращенца еще в феврале пожаловался директор учебного учреждения. По его словам, мужчина наведывался в школу и мастурбировал напротив женской уборной, наблюдая за школьницами.

Отмечается, что проведенный комплекс мероприятий позволил установить личность извращенца, им оказался житель Харькова.

"На основании собранных доказательств последнему предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетних)", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе арестовали психолога, которая в паре с мужем насиловала детей "за сладости"Также известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Катерина Шварц